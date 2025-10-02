Hotel Costiera la spiegazione del finale | cosa aspettarci dalla stagione 2?

Il finale di Hotel Costiera ruota intorno al tentativo disperato di Daniel di salvare Alice dalle mani di Laurent. Ma come si è arrivati a questa situazione? Il proprietario dell’hotel era Augusto, padre di due figlie, Adele e Alice. Daniel, ex marine italoamericano, lavorava come “fixer” per Augusto e si era innamorato di Alice, vivendo con lei una relazione intensa ma breve. Un mese dopo, Alice sparì misteriosamente, spingendo Daniel a indagare personalmente. Tra missioni secondarie affidategli da ospiti dell’hotel e incontri con estranei a Positano, Daniel riuscì a rintracciare Bruno, l’ultima persona ad aver visto Alice. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: hotel - costiera

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams

All You Need To Know About The Dazzling ‘Hotel Costiera’ Filming Locations In Positano, Italy - facebook.com Vai su Facebook

MARVEL ZOMBIES (DISNEY+) 1/2 INCONTROLABLES (NETFLIX) HOTEL COSTIERA (PRIME VIDEO) ? - X Vai su X

Come finisce la prima stagione di Hotel Costiera: Alice è salva? - Ecco come finisce la prima stagione di Hotel Costiera: il riassunto degli eventi principali e il finale spiegato tra rapimenti, intrighi e un collier prezioso. Riporta ciakgeneration.it

Hotel Costiera: la serie che non vi aspettavate su Prime Video, tra cast stellare e colpi di scena sulla Costiera Amalfitana - Sta per arrivare Hotel Costiera, la serie targata Prime Video che porta Jesse Williams e un cast internazionale tra misteri, azione e bellezze italiane. alfemminile.com scrive