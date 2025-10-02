il successo di hotel costiera: un fenomeno globale nel panorama streaming. Il recente debutto della serie televisiva Hotel Costiera, interpretata da un volto noto di Grey’s Anatomy, ha riscosso immediatamente grande interesse a livello internazionale. Con una valutazione dell’83% su Rotten Tomatoes, la produzione si sta confermando come uno dei titoli più seguiti sulla piattaforma Prime Video, mantenendo una posizione di rilievo nelle classifiche di streaming globali anche a distanza di oltre una settimana dal lancio. una trama avvincente e un cast di spicco. La serie vede protagonista Jesse Williams, celebre per il ruolo di Jackson Avery in Grey’s Anatomy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Hotel costiera eccelle nella performance globale dello streaming