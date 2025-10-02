Hojlund entusiasta | Amo più che mai Napoli e voglio raggiungere con loro un grande obiettivo
Hojlund, l'esultanza che parla: «Amo giocare qui e in Champions» Rasmus Hojlund è stato protagonista assoluto nella sfida europea di ieri sera. Dopo una grande prestazione e un gol pesantissimo, l'attaccante danese ha attirato l'attenzione non solo per quanto fatto in campo, ma anche per una esultanza particolare che ha suscitato curiosità tra tifosi e .
Hojlund entusiasta: «Napoli, sono pronto a dare tutto per te. Rispetto a tre anni fa…»
Rasmus Hojlund torna in Italia e sceglie il Napoli, pronto a dimostrare maturità e crescita dopo l'esperienza al Manchester United. L'attaccante danese si dice entusiasta di indossare l'azzurro e di mettersi al servizio della squadra.
IL PENSIERO - Agostinelli: "Hojlund non ha solo l'entusiasmo dei vent'anni: ha qualità da top player ed esperienza"
Hojlund-Napoli, ci siamo! Lo United dice sì al prestito oneroso, le cifre dell'accordo - Ieri pomeriggio, Napoli e Manchester United in videoconferenza hanno cominciato presto a lavorare per ...
Hojlund, visite mediche e poi Napoli: Conte lo aspetta, quanto incassa lo United - Diversi i tifosi del Napoli che, dopo aver gioito per la vittoria all'ultimo respiro di ieri sera contro il Cagliari, sono ...