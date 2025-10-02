Hojlund, l’esultanza che parla: «Amo giocare qui e in Champions» Rasmus Hojlund è stato protagonista assoluto nella sfida europea di ieri sera. Dopo una grande prestazione e un gol pesantissimo, l’attaccante danese ha attirato l’attenzione non solo per quanto fatto in campo, ma anche per una esultanza particolare che ha suscitato curiosità tra tifosi e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hojlund entusiasta: «Amo più che mai Napoli e voglio raggiungere con loro un grande obiettivo»