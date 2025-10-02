Hojlund e il sacrificio del Napoli per acquistarlo | svelato tutto la rinuncia del club

Spazionapoli.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli ha acquistato Hojlund in estate per ovviare all’infortunio di Lukaku: per arrivare al danese è stato sacrificato un altro colpo di mercato già fatto Nella serata di ieri, il Napoli è riuscito a superare l’ostacolo Sporting Lisbona e a conquistare la prima vittoria di stagione in Champions League. Il successo contro i lusitani è arrivato per gran parte grazie alle prove di due calciatori su tutti: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Il primo si è reso autore di giocate di altissimo livello e di due assist al bacio. Il secondo, invece, proprio grazie agli inviti a nozze del belga è riuscito a gonfiare la rete nel primo e nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

hojlund e il sacrificio del napoli per acquistarlo svelato tutto la rinuncia del club

© Spazionapoli.it - Hojlund e il sacrificio del Napoli per acquistarlo: svelato tutto, la rinuncia del club

In questa notizia si parla di: hojlund - sacrificio

Calciomercato live: Hojlund a Napoli, il Milan ufficializza Nkunku. Fiorentina, accordo per Lamptey. La Juventus saluta Savona - I due club hanno trovato un accordo di un prestito per la prima stagione in cui il Napoli pagherà 6 milioni di euro ... Scrive ilmessaggero.it

Napoli, accordo verbale per Hojlund. In dirittura anche Elmas - Si avvicinano sempre di più alla chiusura le due operazioni che il Napoli sta portando avanti negli ultimi giorni, quelle di Hojlund ed Elmas. Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Sacrificio Napoli Acquistarlo