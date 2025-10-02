Il Napoli ha acquistato Hojlund in estate per ovviare all’infortunio di Lukaku: per arrivare al danese è stato sacrificato un altro colpo di mercato già fatto Nella serata di ieri, il Napoli è riuscito a superare l’ostacolo Sporting Lisbona e a conquistare la prima vittoria di stagione in Champions League. Il successo contro i lusitani è arrivato per gran parte grazie alle prove di due calciatori su tutti: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Il primo si è reso autore di giocate di altissimo livello e di due assist al bacio. Il secondo, invece, proprio grazie agli inviti a nozze del belga è riuscito a gonfiare la rete nel primo e nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund e il sacrificio del Napoli per acquistarlo: svelato tutto, la rinuncia del club