Hojlund doppio stemma e promessa | il gesto che infiamma Napoli e la Champions

Ci sono notti che cambiano il destino di un giocatore, che lo presentano al suo nuovo popolo e al mondo intero. La doppietta di Rasmus Hojlund contro lo Sporting è stata una di queste. Ma a restare impressa, quasi più dei gol, è stata la sua esultanza: un gesto potente, un doppio tocco, prima sullo stemma del Napoli e poi su quello della Champions League. Un patto, una promessa che ha infiammato il Maradona e lanciato un messaggio chiaro a tutta Europa. Un Gesto che Vale più di Mille Parole. Non è stata un'esultanza casuale. Intervistato nel post-partita dalla UEFA, è stato lo stesso attaccante danese a spiegarne il significato profondo, rivelando la mentalità di un ragazzo che ha già capito tutto di Napoli e delle notti europee.

