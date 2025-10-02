Hojlund doppietta grazie a De Bruyne | Leggenda Quando ha la palla io devo soltanto…
Hojlund, doppietta grazie a De Bruyne: «Leggenda. Quando ha la palla io devo soltanto.». Le parole dell’attaccante del Napoli Una notte per scacciare le paure e per innamorarsi di una nuova, letale connessione. Il Napoli conquista la sua prima, fondamentale vittoria in Champions League, battendo lo Sporting in un Maradona in festa. I protagonisti assoluti della serata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: hojlund - doppietta
Champions: doppietta di Hojlund, il Napoli batte lo Sporting 2 a 1
Il Napoli soffre ma piega per 2-1 lo Sporting Lisbona grazie alla doppietta di Hojlund
Doppietta di Hojlund, Napoli batte Sporting 2-1
Re Hojlund si è preso il Maradona, prima doppietta in azzurro - https://ilnapolionline.com/2025/10/02/re-hojlund-si-e-preso-il-maradona-prima-doppietta-in-azzurro/… - X Vai su X
Il Napoli per 2-1 vince una gara sofferta contro lo Sporting con un immenso Hojlund sugli scudi con una grande doppietta. I top e i flop degli azzurri t.ly/8ECPe - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli batte lo Sporting, prima vittoria in Champions: De Bruyne ricama calcio, Hojlund devastante - Gli assist del belga e le incursioni dell’attaccante mandano i lusitani al tappeto. Secondo fanpage.it
Napoli-Sporting 2-1, le pagelle: De Bruyne inventa e Hojlund finalizza (8), Lobotka (6,5) sempre al posto giusto - Il Napoli riscatta le sconfitte con il Milan in campionato e col Manchester City in Champions grazie al successo per 2- Scrive msn.com