Riparte il fine settimana in Bundesliga, il primo di ottobre con l’anticipo che vede l’Hoffenheim di Ilzer impegnato in casa contro il Colonia di Kwasniok. I biancoblu vengono dal pareggio contro il Friburgo, un punto che mantiene l’imbattibilità esterna e certifica il processo di crescita della squadra. Tante cose sono cambiate rispetto alla passata stagione e tra queste anche la capacità di accontentarsi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Colonia (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici