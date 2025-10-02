Hockey Serie A2 La Pumas punta in alto per la prossima stagione Mirko Bertolucci | La promozione è l’obiettivo

Una squadra giovane ma di talento, un allenatore vincente ed una casa, il Centro Polivalente di Torre del Lago, che dovrebbe essere pronta per la fine del 2025. Insomma tutti gli ingredienti per puntare in alto, ovvero al la promozione in serie A1. La Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci, dopo la finale promozione persa la passata stagione, riparte con grande ambizione. "Non ci nascondiamo – ammette Bertolucci –. La stagione che andiamo ad affrontare deve essere quella della consacrazione. Siamo un gruppo valido ed affamato. La promozione in serie A1 deve essere il nostro focus. Io ci credo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey Serie A2. La Pumas punta in alto per la prossima stagione. Mirko Bertolucci: "La promozione è l’obiettivo»

In questa notizia si parla di: hockey - serie

Hockey prato: da sabato gli Europei di Pool B. La Nazionale femminile va a caccia del posto nella massima serie

L'Hockey Prato riparte dalla Serie B: il probabile girone

Hockey prato, l’Italia femminile torna in Serie A agli Europei! Netta vittoria sulla Svizzera

Nuova variazione calendario gare di Coppa Italia Serie A2, Campionato e Coppa Italia di Serie B 2025/26 di hockey su pista - facebook.com Vai su Facebook

Inizia il campionato di Serie A 2025/26 di hockey inline - X Vai su X

Hockey su pista: la Coppa Italia di A2. Pumas, Spv e Forte hanno iniziato l’annata - Ha preso il via, con la Coppa Italia di Serie A2, la stagione ufficiale delle squadre versiliesi. msn.com scrive

Coppa Italia Serie A2: tutti i risultati della prima giornata - Sei vittorie e tre pareggi nella prima giornata di qualificazione alla Coppa Italia di Serie A2 di hockey su pista. Da noitv.it