Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successi per Renon e Gherdeina Vipiteno e Cortina vincono i derby
Sono andati in scena 5 incontri per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026, impegnate ben 6 squadre italiane, con 2 derby che, come sempre, hanno regalato emozioni e spettacolo. Successi per Renon e Gherdeina, mentre Vipiteno passeggia in casa di Merano e Cortina espugna il ghiaccio degli Unterland Cavaliers. RITTNER BUAM-RED BULL SALISBURGO II 4-3 Gli austriaci partono fortissimo e si portano addirittura sul 3-0 già nel primo tempo con Eliseev (6:26), Eliseev di nuovo (7:47) e Krainer (19:28). Renon risponde nel secondo periodo con un parziale di 3-0 firmato Crespi (25:07), Kostner (36:13) e Cuglietta (38:06). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio
