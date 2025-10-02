Hockey ghiaccio nella serata di Alps League successi per Renon e Gherdeina Vipiteno e Cortina vincono i derby

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono andati in scena 5 incontri per quanto riguarda la Alps Hockey League 2025-2026, impegnate ben 6 squadre italiane, con 2 derby che, come sempre, hanno regalato emozioni e spettacolo.  Successi per Renon e Gherdeina, mentre Vipiteno passeggia in casa di Merano e Cortina espugna il ghiaccio degli Unterland Cavaliers. RITTNER BUAM-RED BULL SALISBURGO II 4-3 Gli austriaci partono fortissimo e si portano addirittura sul 3-0 già nel primo tempo con Eliseev (6:26), Eliseev di nuovo (7:47) e Krainer (19:28). Renon risponde nel secondo periodo con un parziale di 3-0 firmato Crespi (25:07), Kostner (36:13) e Cuglietta (38:06). 🔗 Leggi su Oasport.it

hockey ghiaccio nella serata di alps league successi per renon e gherdeina vipiteno e cortina vincono i derby

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Gherdeina. Vipiteno e Cortina vincono i derby

In questa notizia si parla di: hockey - ghiaccio

Hockey ghiaccio, il calendario dell’Italia ai Mondiali Top Division 2026. Obiettivo salvezza

Hockey ghiaccio femminile, l’Italia incassa due sconfitte di misura in amichevole contro il Giappone

Hockey ghiaccio: Italia, un 2025-2026 intenso. Azzurri in pista fra Olimpiadi e Mondiali

Hockey ghiaccio: Merano, Cortina e Unterland sorridono nel sabato di Alps League - 2026 di hockey su ghiaccio, contrassegnato dalla presenza di tante squadra italiane. Si legge su oasport.it

hockey ghiaccio serata alpsHockey ghiaccio, Valpusteria frena nel sabato di ICE League - La squadra di Brunico ha infatti dovuto cedere il passo al Ferencvaros per 2- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Hockey Ghiaccio Serata Alps