"Ho un sogno nel cassetto. Realizzare un’ Accademia di canto dedicata a Luciano, per poter offrire un’opportunità di studio e di crescita anche ai giovani cantanti con minori possibilità economiche", ha rivelato Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui intitolata, incontrando i giornalisti a margine del grande evento " Pavarotti 90 ". "Luciano amava sostenere i giovani, li aiutava, dava lezioni gratuitamente. Vittorio Grigolo è stato uno dei suoi ultimi allievi. Con la nostra Fondazione vogliamo appunto dare un palcoscenico a giovani promettenti che possano continuare a portare nel mondo quest’arte, come avrebbe voluto Luciano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho un sogno: un’Accademia di canto per Luciano"