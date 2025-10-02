Ho preso 30 kg in poco tempo per problemi di salute Non mangio una pizza da 15 anni… Ho sofferto per i commenti sul fisico che non vanno fatti | parla Carolina Rey
“A 15 anni ho preso 30 kg in poco tempo. C’è stato un problema sia tiroideo sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere difficoltà nello smaltimento dei carboidrati e degli zuccheri”: così Carolina Rey, 33enne conduttrice e volto Rai, ha raccontato la sua esperienza ospite de La Volta Buona. Ancora: “Quando hai un problema di salute hai difficoltà a perdere peso” e i chili “li ho persi in 10 anni attraverso l’allenamento e la dieta. Ho ottenuto un risultato dopo 10 anni di grandi fatiche”, il racconto di Rey a Caterina Balivo. Poi fa un’affermazione da prendere con le pinze, perché nessun cibo – a meno che cosi non sia consigliato da un medico nell’ambito di un regime alimentare personalizzato – è da demonizzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: preso - poco
Detenuto pugliese evade dal carcere in Calabria: preso poco dopo. È accusato di essere affiliato al clan Strisciuglio
1° Trofeo di Pesca in Apnea feminile citta di Formia. Qualcosa si è preso in poco tempo e acqua torbida. Brava Elena Bartolacci, brave tutte sempre! - facebook.com Vai su Facebook
Carolina Rey: «Ho preso 30 kg per un problema di salute, ho sofferto per i commenti sul fisico. Non mangio una pizza da 15 anni» - Un cambiamento improvviso che la mette a dura prova: «C'è stato un problema sia tiroideo sia di insulino resistenza, quindi ho iniziato ad avere ... Come scrive msn.com
Dramma per l’ex Uomini e Donne: “Ho perso 30 kg per la mia malattia” - L’ex tronista condivide la sua battaglia contro una patologia cronica, trasformando il dolore in un messaggio di consapevolezza. Da sologossip.it