Taylor Mega ha condiviso con i suoi follower l’esperienza del prelievo degli ovuli, raccontando in un lungo post sui social il percorso intrapreso per il proprio futuro. “ Giornata intensa. Ho appena fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, un percorso che ho scelto per me stessa, per il mio futuro e si spera domani per una futuroa mini me”, ha scritto l’influencer, spiegando che il risultato ottenuto non è stato quello che sperava. “Un solo ovulo buono. Non è quello che speravo dopo tutte le siringhe, gli ormoni e l’attesa”. Mega ha aggiunto che con ogni probabilità dovrà affrontare un nuovo ciclo: “Probabilmente dovrò ricominciare tutto da capo – un altro ciclo, altre iniezioni, altra pazienza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto il prelievo per il congelamento degli ovuli, ne ho solo uno buono, rifarò tutto da capo”: lo sfogo di Taylor Mega