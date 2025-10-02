Hitler vivo nella politica di Netanyahu | cosa succede ora che la Colombia ha cacciato l’ambasciatore israeliano

Il leader colombiano Guastavo Petro ha espulso dal Paese tutti i diplomatici israeliani, a partire dall'ambasciatore, e chiesto l'arresto immediato di Benjamin Netanyahu. Poi, citando la filosofa ebrea Hannah Arendt, ha aggiunto: "Hitler è vivo nella politica mondiale; Arendt aveva ragione. Spero che la gente non venga anestetizzata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: hitler - vivo

Tennis e musica, stavolta, non vanno d'accordo. Il rapper #Fedez ha anticipato sui social una frase della sua nuova canzone che parla di #Sinner come "un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler". Un esposto formale alla procura di Bolzano è st - facebook.com Vai su Facebook

Roma, il bacio tra Hitler e Netanyahu nel murale di Laika. La street artist denuncia: «A Gaza è in atto una pulizia etnica» - «La soluzione finale», opera di Laika comparsa a Roma in via Basilio Bricci Laika colpisce ancora. Scrive roma.corriere.it

FOTO – Politica, Netanyahu 'disegna' i baffi di Hitler sul volto della Merkel: lo scatto diventa virale - FOTO BAFFI HITLER MERKEL VIRALE / ROMA – Sta facendo il giro del mondo e del web la foto che ritrae Benjamin Netanyahu che 'disegna' un baffo sul volto della Merkel. Si legge su calciomercato.it