Him spiegazione del finale | la decisione finale di Cam e le parole del regista
Il finale di Him rivela chi sia il vero GOAT (Greatest of All Time), Cam o Isaiah. Il film mescola sport e horror per raccontare la storia di un giovane talento che viene guidato – e manipolato – da una leggenda ormai al tramonto. Non si limita al rapporto tra i due protagonisti, ma riflette anche sul lato oscuro dello sport: la storia dei giocatori minoritari, lo sfruttamento dei corpi da parte dei proprietari e il prezzo dell’ambizione. Perché Cam rifiuta i Saints (e cosa significa). Tutti i colpi di scena conducono al momento in cui Cam rifiuta di firmare il contratto che lo consacrerebbe come erede di Isaiah. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
