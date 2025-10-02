Him | recensione del nuovo film con Marlon Wayans

È generalmente noto che gli americani amino il football (forse anche più di quanto gli italiani e gli europei amino il calcio!), ma fino a che punto la passione può spingersi prima di sfociare in fanatismo? Him ci porta nella maniera più cruda ed estrema all’interno delle dinamiche interne al football professionista. Il film, diretto da Justin Tipping, è già approdato nelle sale americane lo scorso 19 settembre ed è a breve atteso nelle sale italiane. Nel cast ritroviamo alcune figure già parzialmente note nel panorama cinematografico internazionale: Marlon Wayans (il personaggio di Shorty in Scary movie ) qui interpreta Isahia White, il leggendario quarterback che vede in Cam il suo successore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

him recensione nuovo filmHim : il film pazzo prodotto da Jordan Peele tra trip psichedelici, football e Messia in campo - Un’opera visionaria e caotica che mescola sport, allenamenti intensivi e metafore religiose, trascinando lo spettatore in un viaggio tra realtà e allucinazione senza risparmiare nulla. Da vanityfair.it

HIM: recensione dell’horror di Justin Tipping - La recensione di HIM (2025), il film horror di Justin Tipping prodotto da Jordan Peele, al cinema dal 2 ottobre 2025 ... Lo riporta cinematographe.it

