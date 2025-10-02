Hernanes | L’Inter gioca il miglior calcio in Italia Nega l’evidenza chi…

Dopo la quarta vittoria consecutiva, tra campionato e Champions League, l’ Inter continua a far parlare di sé non solo per i risultati, ma anche per la qualità del suo gioco. A sottolinearlo è Hernanes, ex centrocampista nerazzurro, che attraverso i suoi canali social ha espresso la convinzione che la squadra di Cristian Chivu stia proponendo il calcio più spettacolare in Italia. Con ironia e decisione, il ‘Profeta’ ha ribadito: “ Non sono il depositario della verità, ma dire che l’Inter non giochi il miglior calcio nel nostro Paese è negare l’evidenza “. Secondo Hernanes, la forza dell’ Inter risiede nella capacità di dominare spazi e tempi della partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: hernanes - inter

Hernanes: «Napoli grande favorito. Vedo molto bene anche la Juve. Poi il Milan di Allegri. L’Inter? Ecco dove la vedo»

Hernanes azzarda: «Vedo Inter sotto a Juventus, Milan e Napoli»

Hernanes analizza: «Napoli favorito. La Juve sta tornando. Sul podio vedo il nuovo Milan di Allegri. Sull’Inter…»

Hernanes: “Inter gioca il miglior calcio in Italia, chi non è d’accordo è negazionista. Quale…” - X Vai su X

La sentenza del ‘Profeta’ #Hernanes su DAZN dopo #CagliariInter E #Giaccherini conferma: “Sono d’accordo, giocano il miglior calcio” Tu che ne pensi? - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: “Inter gioca il miglior calcio in Italia, chi non è d’accordo è negazionista. Quale…” - Attraverso un video postato sul suo canale Instagram, il Profeta Hernanes ha analizzato la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga ... Segnala msn.com

Hernanes: “Inter gioca il calcio migliore in Italia, ma ha questo problema. Bisogna ‘pregare’…” - In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Hernanes ha analizzato quello che secondo lui è il problema dell'Inter ... Secondo msn.com