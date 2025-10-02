Hernanes ex Juventus ed Inter esprime il suo pensiero sul Napoli e Kevin De Bruyne

Il nome di Kevin De Bruyne a Napoli evoca subito classe, esperienza e un curriculum da campione. Eppure, nonostante i due gol realizzati in questo avvio di stagione, c’è chi non vede nel belga quel valore aggiunto che tutti si aspettavano. L’impressione, per alcuni osservatori, è che il suo arrivo abbia più complicato che arricchito . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: hernanes - juventus

Hernanes azzarda: «Vedo Inter sotto a Juventus, Milan e Napoli»

Hernanes su De Bruyne: "È QUASI UN PROBLEMA" Queste le parole dell'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus a "Vamos!" su DAZN in merito all'inserimento del belga nel gruppo azzurro "Non vedo un Napoli migliorato con KDB": COSA NE PENS - X Vai su X

Hernanes propone il "Falso titolare" Il brasiliano ex Juventus nel prepartita del match con il Verona ha commentato così il ruolo di Vlahovic Fosse in Tudor direbbe così al centravanti serbo Cosa ne pensate #Hernanes #Vlahovic #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Hernanes: "Allegri è uno degli allenatori migliori che ho avuto in carriera" - Napoli di domenica sera Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ha parlato a Radio Marte del momento delle due squadre: "Nel Napoli, se fossimo negli ... Da milannews.it

Hernanes: "Tra Allegri e Conte scelgo il primo per un motivo. KDB? Non ancora ai suoi livelli" - Il ‘Profeta’ Hernanes, ex centrocampista che ha vestito le maglie di Inter, Lazio e Juventus e ora è opinionista Dazn, ai microfoni di Radio Marte nel corso di Siamo ... Riporta tuttonapoli.net