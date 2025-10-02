Hernanes ex Juventus ed Inter esprime il suo pensiero sul Napoli e Kevin De Bruyne

2 ott 2025

Il nome di Kevin De Bruyne a Napoli evoca subito classe, esperienza e un curriculum da campione. Eppure, nonostante i due gol realizzati in questo avvio di stagione, c’è chi non vede nel belga quel valore aggiunto che tutti si aspettavano. L’impressione, per alcuni osservatori, è che il suo arrivo abbia più complicato che arricchito . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Hernanes azzarda: «Vedo Inter sotto a Juventus, Milan e Napoli»

