Hernanes avverte | L’Inter gioca il calcio migliore in Italia nessuno può dire il contrario

Hernanes convinto dai nerazzurri. L’ex giocatore brasiliano elogia il gioco dell’Inter dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. L’ex centrocampista dell’ Inter, Hernanes, ha elogiato la squadra nerazzurra per la sua prestazione in Champions League contro lo Slavia Praga, in cui la squadra di Chivu si è imposta per 3-0 grazie alla doppietta di Lautaro Maritnez e la rete di Dumfries, sottolineando che l’Inter è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Sui suoi social, il Profeta ha analizzato il gioco della formazione allenata da Cristian Chivu, evidenziando la fluidità e la qualità in tutte le fasi della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

