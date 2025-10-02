Henry critica Flick | Non si può essere così testardi e rifiutare di cambiare ciò che chiaramente non funziona La Razón

Ilnapolista.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un assioma nel calcio moderno, quasi un dogma per chi aspira a vincere la Champions League, che Thierry Henry ha riassunto con la semplicità dell’evidenza: per vincere questa competizione è imprescindibile avere una panchina capace di cambiare le partite. Henry: per vincere la Champions serve una panchina pronta e incisiva. Racconta La Razón  nel suo ultimo articolo: “Il recente assalto del Paris Saint-Germain a Montjuïc potrebbe essere l’esempio perfetto per illustrare questa teoria, dimostrando che l’importanza di una buona panchina va ben oltre le formazioni titolari. Infatti, il Psg si è presentato a Barcellona con un attacco di emergenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

henry critica flick non si pu242 essere cos236 testardi e rifiutare di cambiare ci242 che chiaramente non funziona la raz243n

© Ilnapolista.it - Henry critica Flick: «Non si può essere così testardi e rifiutare di cambiare ciò che chiaramente non funziona» (La Razón)

In questa notizia si parla di: henry - critica

Mark Henry: “Ho solo una critica per Jelly Roll”

Mark Henry: “Ho solo una critica per Jelly Roll” - L’ex WWE superstar, ha solamente una critica per il musicista, ricordiamo che Jelly Roll prendera parte ad un match ... Come scrive zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Henry Critica Flick Pu242