Henry critica Flick | Non si può essere così testardi e rifiutare di cambiare ciò che chiaramente non funziona La Razón
C’è un assioma nel calcio moderno, quasi un dogma per chi aspira a vincere la Champions League, che Thierry Henry ha riassunto con la semplicità dell’evidenza: per vincere questa competizione è imprescindibile avere una panchina capace di cambiare le partite. Henry: per vincere la Champions serve una panchina pronta e incisiva. Racconta La Razón nel suo ultimo articolo: “Il recente assalto del Paris Saint-Germain a Montjuïc potrebbe essere l’esempio perfetto per illustrare questa teoria, dimostrando che l’importanza di una buona panchina va ben oltre le formazioni titolari. Infatti, il Psg si è presentato a Barcellona con un attacco di emergenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: henry - critica
Mark Henry: “Ho solo una critica per Jelly Roll”
Henry critica Flick: «Non si può essere così testardi e rifiutare di cambiare ciò che chiaramente non funziona» Alcune squadre possono ambire a vincere la Champions, altre no. La chiave della vittoria del Psg contro il Barcellona è stata avere alternative valide - facebook.com Vai su Facebook
The Witcher, ecco come il nuovo Geralt di Rivia ha reagito alle critiche dei fan di Henry Cavill https://bestmovie.it/news/the-witcher-ecco-come-il-nuovo-geralt-di-rivia-ha-reagito-alle-critiche-dei-fan-di-henry-cavill/941891/… - X Vai su X
Mark Henry: “Ho solo una critica per Jelly Roll” - L’ex WWE superstar, ha solamente una critica per il musicista, ricordiamo che Jelly Roll prendera parte ad un match ... Come scrive zonawrestling.net