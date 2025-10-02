Henry Cavill aggiorna sul recupero fisico dopo l' infortunio subito sul set di Highlander
L'attore britannico ha condiviso sui social alcune foto che lo ritraggono mentre si allena in vista del nuovo via libera alle riprese del reboot. Henry Cavill ha condiviso sui social nuove foto per aggiornare i fan sul suo recupero fisico dopo l'infortunio che ha fatto slittare le riprese del reboot di Highlander. L'attore britannico, durante alcuni ciak, si è infatti fatto male a una gamba, obbligando la produzione del progetto diretto da Chad Stahelski a interrompere il lavoro sul set. L'update della star Negli scatti pubblicati su Instagram, Henry Cavill è ora ritratto mentre viene seguito da un personal trainer durante alcuni esercizi, che compie pur indossando ancora un tutore, e mentre si sottopone ad alcune terapie alla caviglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
