Hell Is Us non è come tutti i giochi, o almeno, nel momento in cui abbiamo il primo contatto con la struttura e grammatica di gioco, siamo subito pronti a tirare fuori dal sacchetto le solite etichette per facilitare il racconto successivo: un gioco action, con una grammatica da soulslike e un’esplorazione che predilige un gusto da metroidvania decisamente ben costruito ed estremamente funzionale nell’amalgama finale di questo esperimento. Ma non dobbiamo e non vogliamo parlare di questo, perché cioè che rimane di Hell Is Us è tutt’altro e non si può pensare che sia un racconto casuale, un fatto e persone che si ritrovano per caso in questa produzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hell Is Us per raccontare gli orrori della guerra