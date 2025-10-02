Helena e Javier qual è il grande annuncio che faranno a Verissimo

Helena Prestes e Javier Martinez faranno un grande annuncio a Verissimo, domenica pomeriggio. La coppia tanto amata dal pubblico di Canale 5 sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin nelle prossime puntate. I fan, ovviamente, non vedono l’ora, anche perché il settimanale Chi, nelle scorse ore, ha fatto una rivelazione che sta incuriosendo molto. Le parole del settimanale hanno fatto velocemente il giro dei social network e, intanto, ecco che oggi è arrivata l’anticipazione della puntata di domenica del talk show di Toffanin, che vede appunto tra i protagonisti proprio i due ex gieffini. Ora esce fuori quale sarebbe questo segreto che uscirà fuori nei prossimi giorni! Helena e Javier faranno “un grande annuncio” a breve, a Verissimo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

