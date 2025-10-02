Heidi Klum vola a Parigi col marito Tom Kaulitz per la settimana della moda

Tra un impegno e l'altro la 52enne sta portando avanti i preparativi per l'atteso evento di Halloween. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Heidi Klum vola a Parigi col marito Tom Kaulitz per la settimana della moda - La settimana della moda di Parigi sta attirando nella capitale francese ormai da giorni celebrità e modelle da ogni parte del mondo e anche Heidi Klum, reduce dalle celebrazioni per l'avvio dell'Oktob ... Si legge su msn.com

