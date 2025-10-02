Hegseth e la crociata contro la fuga di notizie | macchine della verità a sorpresa per i funzionari del Pentagono a caccia delle gole profonde

Il Pentagono non vuole più sentire parlare di fughe di notizie. È per questo che Pete Hegseth, il segretario della Difesa, o meglio della Guerra, ha optato per le misure più estreme. Il dipartimento deve rimanere un fortino, e niente può uscire a meno che non abbia dato il via libera uno degli alti funzionari. Non solo. Tutti i dipendenti della Difesa dovranno sostenere test di fedeltà random con le ben note «macchine della verità». La decisione di «Paranoid» Pete Hegseth. È un clima di tensione, di paura e di paranoia quello che si è venuto a creare nel quartier generale di Pete Hegsteh, tanto da valergli il soprannome di « Paranoid Pete ». 🔗 Leggi su Open.online