Hawkman diventa il più grande villain della dc dopo 85 anni

Nel mondo dei fumetti, le reinterpretazioni e i cambiamenti di ruolo dei personaggi iconici rappresentano spesso un elemento di grande sorpresa per i fan. Recentemente, una svolta drastica ha coinvolto uno dei membri più amati della Justice League, portando a un’inedita rappresentazione del personaggio in chiave villain. In questo approfondimento si analizza il nuovo ruolo di Hawkman nel contesto dell’universo alternativo di DC, evidenziando le sue azioni e la sua evoluzione narrativa. la trasformazione di hawkman nel nuovo universo di dc. una rinnovata interpretazione del personaggio. In occasione dell’uscita del numero 1 di Absolute Evil, pubblicato nel 2025, è stato svelato che Hawkman si presenta come un antagonista senza scrupoli all’interno dell’universo creato da Darkseid. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

