Hasta la victoria siempre! La verità dietro Flotilla e il senso del suo viaggio

Ha ragione la Meloni, la Flottilla è una provocazione, dal punto di vista degli aiuti alimentari assolutamente velleitaria, fa più una distribuzione di S. Egidio in qualunque città. Però oggi, in cui tutto è appiattito su pensieri main stream e deboli, non sono utili le provocazioni? Oppure bisogna lasciare fare ai grandi, anch'essi fragili e non eccessivamente sapienti, che tengono in mano popoli e nazioni, che definiscono le soluzioni in accordi privati, fra poche persone, con Ceo e corporation, un Tik Tok a te ed una speculazione edilizia a me. Certo la provocazione ha più a che fare con una certa deriva del mondo, una volta libero oggi meno, più che con Gaza che è la tragedia evocativa di turno, dopo il buco dell'ozono, le pandemie, e prima della prossima crisi focalizzabile a livello planetario.

