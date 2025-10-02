L ’amicizia di Harry e Meghan con Jane Goodall, scomparsa ieri all’età di 91 anni, era nata nel dicembre 2018, durante un incontro formale a Kensington Palace. Famosa per i suoi importanti studi sul comportamento degli scimpanzé e stimata a livello globale per il suo impegno nell’assicurare la protezione del loro habitat naturale, l’etologa si era poi recata in visita dai Sussex l’anno dopo, presso la loro residenza a Frogmore Cottage, a Windsor. Harry e Meghan a Disneyland per il compleanno di Lilibeth: non mancano i ricordi di Diana X Harry e Meghan ricordano l’amica Jane Goodhall. Rattristati dalla notizia della scomparsa dell’amica, ieri Harry e Meghan si sono affrettati a rilasciare un toccante tributo, definendola «una filantropa visionaria, una scienziata, un’amica del pianeta e un’amica anche per noi». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Harry e Meghan avevano accolto Jane Goodall a Frogmore Cottage nel 2019, poche settimane dopo la nascita del piccolo Archie