Haraldsson gela l'Olimpico il Lille vince a Roma 1-0 | rigore ripetuto tre volte Dovbyk e Soulé sbagliano

Seconda battuta d'arresto per la Roma di Gasperini, che cade in casa contro in Lille nel secondo turno di Europa League. Decide un gol di Haraldsson, che gela l'Olimpico al 6' del primo tempo. I giallorossi ripetono un calcio di rigore tre volte, Dovbyk e Soulé sbagliano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: haraldsson - gela

Roma-Lille 0-1, gol e highlights. Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore - Decide Haraldsson, male Dovbyk e Soulé su rigore ... Riporta sport.sky.it

Haraldsson segna, poi la Roma fallisce tre rigori: passa 1-0 il Lille - El Aynaoui va vicino al gol, poi c'è un penalty che viene battuto tre volte. Come scrive ilromanista.eu