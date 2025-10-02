Hanno iniziato a litigare tra loro poi il rottweiler è scattato e l’ha uccisa | 34enne muore dopo essere stata morsa dai suoi cani Trigg e Pom
Una madre di cinque figli, Michelle Hempstead, 34 anni, è morta il 30 luglio 2024 in un ospedale dell’Essex, dopo essere stata morsa dal suo cane durante un episodio avvenuto nella sua abitazione. Secondo quanto emerso nell’inchiesta aperta il 29 settembre, la donna stava lanciando in aria dei chicken nuggets quando i due cani di casa hanno iniziato a contendersi il cibo. Il coroner senior dell’Essex, Lincoln Brookes, ha spiegato: “La signora Hempstead aveva un cane Pomerania chiamato Pom e un incrocio mastino-rottweiler di nome Trigg. Dopo che Pom ha attaccato Trigg, il rottweiler è scattato e, trattandosi di un cane grande con mascelle potenti, ha colpito accidentalmente la proprietaria ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
