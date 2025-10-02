Hanno bloccato la Flotilla Ora blocchiamo tutto sciopero anche a Verona

Anche nella città di Verona è forte la mobilitazione di protesta contro il blocco della missione umanitaria Global Sumud Flotilla operato in acque internazionali dalle forze militari israeliane. La Cgil e i sindacati di base hanno indetto per la giornata di domani, 3 ottobre, uno sciopero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: bloccato - flotilla

Flotilla fermata, la protesta nelle piazze italiane: a Livorno bloccato un traghetto, poi in centinaia al corteo | VIDEO

Tajani sapeva degli attacchi alla Flotilla? Vergogna! Per questo abbiamo bloccato il Parlamento

"Israele ha bloccato la Flotilla, noi blocchiamo tutto": immediata mobilitazione a Torino, corteo e sciopero generale

In piazza dopo lo stop alla Flotilla, traffico bloccato a Torino https://lastampa.it/torino/2025/10/02/video/in_piazza_dopo_lo_stop_alla_flotilla_traffico_bloccato_a_torino-15334117/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Nella serata di mercoledì 1 ottobre, i manifestanti hanno bloccato la stazione Cadorna di Milano, a sostegno della Global Flotilla. - facebook.com Vai su Facebook

«Hanno bloccato la Flotilla. Ora blocchiamo tutto», sciopero anche a Verona - Cgil e i sindacati di base hanno indetto per il 3 ottobre una protesta dei lavoratori pubblici e privati a cui hanno aderito anche associazioni e movimenti locali ... veronasera.it scrive

A Roma più di 10mila persone hanno bloccato le strade per la Flotilla: “Governo italiano complice di Israele” - Una serata di mobilitazione quella di ieri a Roma: una marea di manifestanti ha bloccato le vie della capitale per la Flotilla e la Palestina ... Scrive fanpage.it