Hamilton | Torno in pista per Roscoe Sono ottimista a Singapore mi trovo a mio agio

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Ferrari ancora provato per la morte del cane: "Se ne è andato tra le mie braccia". Sulla gara: "Le qualifiche saranno fondamentali". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton. Il dolore del pilota sui social - "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Si legge su tg24.sky.it

