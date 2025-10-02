Hamas valuta osservazioni al piano Trump per Gaza | rischio bocciatura senza garanzie

Hamas e le altre fazioni palestinesi annunceranno nelle prossime ore la loro risposta al piano statunitense per Gaza, presentato come proposta per porre fine alla guerra ma che, senza correttivi, rischia la bocciatura. Secondo quanto rivelato dal quotidiano egiziano Al-Masry Al-Youm, il movimento islamista intende avanzare una serie di osservazioni e condizioni ritenute imprescindibili, soprattutto sul tema della smilitarizzazione e della gestione futura della Striscia. Le richieste palestinesi: ritiro israeliano e ricostruzione immediata. Fonti citate dal giornale spiegano che Hamas ha già individuato quattro punti chiave da modificare nel testo: garanzie sul ritiro delle forze israeliane da Gaza,. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

