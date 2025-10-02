Hamas tratta sul piano Trump Gaza a continua soffrire

Tv2000.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamas tratta sul piano Trump per mettere fine alla guerra a Gaza e chiede ai mediatori di apportare modifiche e garanzie per il movimento terroristico. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"

