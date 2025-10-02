Hamas tratta sul piano Trump Gaza a continua soffrire
Hamas tratta sul piano Trump per mettere fine alla guerra a Gaza e chiede ai mediatori di apportare modifiche e garanzie per il movimento terroristico. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"
Tensione alle stelle sulla Flotilla, ormai sempre più vicina alle coste di Gaza. Hamas tratta sul piano di Trump, il vertice dei leader Ue a Copenaghen tra Ucraina, riarmo e muro anti-droni...
Il ministero degli Esteri israeliano: «Nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas» #Mondo
