Hamas tratta sul piano di Trump | Hamas rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf
La tensione resta altissima nella Striscia di Gaza. Fonti ospedaliere citate da Al Jazeera parlano di almeno 11 morti nelle ultime ore a causa dei raid israeliani, inclusi un bambino e nove vittime in un campo profughi. In Parlamento il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il futuro di Gaza dipende dalla risposta di Hamas al piano di pace americano già accettato da Israele, Anp e diversi Paesi arabi. Hamas, intanto, lega il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: hamas - tratta
Tensione alle stelle sulla Flotilla, ormai sempre più vicina alle coste di Gaza. Hamas tratta sul piano di Trump, il vertice dei leader Ue a Copenaghen tra Ucraina, riarmo e muro anti-droni... - X Vai su X
Il ministero degli Esteri israeliano: «Nulla a che vedere con gli aiuti, si tratta solo di provocazione e di servire Hamas» #Mondo - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, il piano di pace di Trump, Hamas tratta: «Tre punti da cambiare». Dal disarmo al ritiro dell'Idf, cosa c'è in ballo - Così com'è, il piano di Trump per la pace a Gaza non va bene a Hamas, che chiede chiarimenti e modifiche e soprattutto reclama di poter trattare. Da ilgazzettino.it
Il piano di Trump, attesa per Hamas: divisioni dentro e fuori Gaza - Divisioni interne al gruppo palestinese complicano la situazione ... italiaoggi.it scrive