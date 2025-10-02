Hamas tratta sul piano di Trump | Hamas rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf

Ilgiornale.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tensione resta altissima nella Striscia di Gaza. Fonti ospedaliere citate da Al Jazeera parlano di almeno 11 morti nelle ultime ore a causa dei raid israeliani, inclusi un bambino e nove vittime in un campo profughi. In Parlamento il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il futuro di Gaza dipende dalla risposta di Hamas al piano di pace americano già accettato da Israele, Anp e diversi Paesi arabi. Hamas, intanto, lega il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

hamas tratta sul piano di trump hamas rilascio ostaggi collegato a ritiro idf

© Ilgiornale.it - Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"

In questa notizia si parla di: hamas - tratta

hamas tratta piano trumpGaza, il piano di pace di Trump, Hamas tratta: «Tre punti da cambiare». Dal disarmo al ritiro dell'Idf, cosa c'è in ballo - Così com'è, il piano di Trump per la pace a Gaza non va bene a Hamas, che chiede chiarimenti e modifiche e soprattutto reclama di poter trattare. Da ilgazzettino.it

hamas tratta piano trumpIl piano di Trump, attesa per Hamas: divisioni dentro e fuori Gaza - Divisioni interne al gruppo palestinese complicano la situazione ... italiaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Tratta Piano Trump