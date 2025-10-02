La tensione resta altissima nella Striscia di Gaza. Fonti ospedaliere citate da Al Jazeera parlano di almeno 11 morti nelle ultime ore a causa dei raid israeliani, inclusi un bambino e nove vittime in un campo profughi. In Parlamento il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il futuro di Gaza dipende dalla risposta di Hamas al piano di pace americano già accettato da Israele, Anp e diversi Paesi arabi. Hamas, intanto, lega il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hamas tratta sul piano di Trump: "Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf"