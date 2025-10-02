Hamas rilancia | La Striscia a chi ci abita

Il movimento jihadista prende altro tempo per una risposta definitiva al piano di Donald Trump, ma filtrano alcune controproposte Il gruppo sarebbe spaccato tra un’ala aperta al dialogo e una intransigente. Donald e Netanyahu discutono ancora di Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Hamas rilancia: «La Striscia a chi ci abita»

Netanyahu e Trump uniti sulla linea anti-Hamas. Capitolo dazi, Trump rilancia: 50% sulle importazioni dal Brasile

Hamas accetta la tregua, ma Israele rilancia: l’offensiva su Gaza City

Trump rilancia la mediazione: proposta ad Hamas per ostaggi e cessate-il-fuoco a Gaza

Summit Trump-Netanyahu, il piano di pace per Gaza spacca Israele: Smotrich detta le condizioni, Hamas rilancia https://gazzettadelsud.it/?p=2106749 - facebook.com Vai su Facebook

«Un elemento chiave per la mia decisione sul riconoscimento della Palestina è stato il voto della Knesset per rilanciare gli insediamenti in Cisgiordania. Hanno dimostrato che non vogliono combattere Hamas, ma solo distruggere gli organismi politici e la pos - X Vai su X

Gaza, per fonti Hamas "piano Trump sbilanciato ma c'è approccio positivo" - Fonti di Hamas all'interno della Striscia hanno riferito al giornale che in colloqui con i vertici del gruppo che si trovano fuori dall'enclave palestinese, i responsabili a Gaza hanno insistito ... msn.com scrive

Dopoguerra nella Striscia, Hamas replica al piano Usa: “Gaza non è in vendita”. La ‘Global Sumud Flotilla’ rientrata a Barcellona per maltempo - Roma, 1 settembre 2025 – All’indomani della partenza della ‘Global Sumud Flotilla’ dai porti di Barcellona e Genova, Israele ha un piano per bloccare l’arrivo delle navi a Gaza. Riporta quotidiano.net