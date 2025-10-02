Hamas inizia a trattare | Il piano di Trump deve chiarire garanzie

Se il piano di Donald Trump per costruire la pace a Gaza rasserenava menti, anime e cuori di Capi di Stato e di governi, dopo aver ricevuto anche l’approvazione da parte del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, il gruppo terroristico di Hamas non ha fatto sapere altro se non chiedere garanzie prima di dare anche la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

hamas inizia trattare pianoGaza, il piano di pace di Trump, Hamas tratta: «Tre punti da cambiare». Dal disarmo al ritiro dell'Idf, cosa c'è in ballo - Così com'è, il piano di Trump per la pace a Gaza non va bene a Hamas, che chiede chiarimenti e modifiche e soprattutto reclama di poter trattare. Secondo ilmessaggero.it

hamas inizia trattare pianoDisarmo e ritiro Idf, Hamas chiede modifiche al piano - A pochi giorni dalla scadenza dell'ultimatum di Donald Trump, Hamas cerca di guadagnare tempo, chiedendo nuove garanzie sul piano americano per Gaza. Riporta ansa.it

