Hamas | Il rilascio degli ostaggi è collegato al ritiro dell’Idf
Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza «vogliono chiare garanzie dell’impegno di Israele a un cessate il fuoco » e «collegano il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro completo dell’Idf dalla Striscia». Lo scrive al Arabiya, citando fonti informate palestinesi. Come già riportato dal canale saudita Al-Sharq Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano di Donald Trump per porre fine alle operazioni di Israele nella a Gaza. Le richieste di modifica riguardano tre punti: il disarmo di Hamas, l’ esilio della leadership del gruppo palestinese e il ritiro dell’Idf. 🔗 Leggi su Lettera43.it
MEDIO ORIENTE | "Se accettata da Hamas, la nostra proposta prevede il rilascio immediato degli ostaggi, non oltre 72 ore": lo ha detto Donald Trump in conferenza stampa alla casa Bianca con Benjamin Netanyahu. #ANSA
Jerusalem Post: Hamas verso ok al piano Trump con rilascio di tutti gli ostaggi
