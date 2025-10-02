Hamas | Il rilascio degli ostaggi è collegato al ritiro dell’Idf

Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza «vogliono chiare garanzie dell’impegno di Israele a un cessate il fuoco » e «collegano il rilascio degli ostaggi al calendario del ritiro completo dell’Idf dalla Striscia». Lo scrive al Arabiya, citando fonti informate palestinesi. Come già riportato dal canale saudita Al-Sharq Hamas ha chiesto ai mediatori di apportare alcune modifiche al piano di Donald Trump per porre fine alle operazioni di Israele nella a Gaza. Le richieste di modifica riguardano tre punti: il disarmo di Hamas, l’ esilio della leadership del gruppo palestinese e il ritiro dell’Idf. 🔗 Leggi su Lettera43.it

