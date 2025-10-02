Hamas frena sul piano Trump per Gaza | rilancio con modifiche chiave

Il capo negoziatore, il leader di Hamas Khalil al-Hayya La risposta di Hamas al piano statunitense per Gaza, presentato da Donald Trump, è attesa entro pochi giorni e si annuncia critica soprattutto sui punti riguardanti il disarmo e l’espulsione dei suoi funzionari. Il gruppo islamista ha avviato dialoghi con mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, confermando una posizione divisa tra favorevoli a un sì condizionato e contrari ad alcune clausole chiave, con la richiesta di garanzie per il ritiro israeliano e la fine delle violenze. I negoziatori di Hamas, riuniti a Doha, hanno comunicato che la risposta sul piano sarà data entro due o tre giorni, ma il testo americano, che propone un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle forze israeliane, incontra resistenze in merito al disarmo del movimento e al destino dei suoi dirigenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

