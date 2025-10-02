Hamas e il piano Trump Molti non vogliono lasciare Gaza
Si attende la risposta di Hamas al piano di pace per Gaza proposto da Trump. Servizio di Marco Burini.
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele
I mediatori arabi hanno avuto colloqui produttivi con Hamas sul piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra di Gaza e una risposta dal gruppo terroristico potrebbe arrivare già oggi. Lo ha dichiarato al Times of Israel una fonte vicina ai negoziati.
Hamas tratta sul piano di Trump: “Servono garanzie per la fine della guerra a Gaza” - X Vai su X
Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia
Gaza, l'ultimatum di Trump: "Hamas ha 3-4 giorni per rispondere. Se non accetterà scatenerò l'inferno" - Smotrich: "Finirà in lacrime" Hamas ha avviato le consultazioni sul piano annunciato da Donald Trump