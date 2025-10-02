Halo | Combat Evolved Remake Virtuos Studio starebbe co-sviluppando il gioco

Secondo un nuovo rumor, Halo: Combat Evolved Remake è realmente in sviluppo e Virtuos Studio sta co-sviluppando questa nuova versione del primo ed indimenticabile capitolo della serie Microsoft. A riportarlo sono state due fonti indipendenti – il leaker MrRebs e il portale XboxEra – che concordano sul fatto che la sede olandese Abstraction, parte del gruppo Virtuos, stia collaborando con Halo Studios al progetto. Quest’ultimo manterrebbe comunque la guida principale, con Virtuos impegnata a supporto tecnico e di sviluppo. Insider Gaming segnala un dettaglio importante riguarda il motore di gioco: secondo gli insider, si tratterebbe di una soluzione ibrida, già vista in operazioni simili come Oblivion Remastered. 🔗 Leggi su Game-experience.it

