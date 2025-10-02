Halloween anti-bullismo di Zoomarine

Romatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva Halloween a Zoomarine e il parco festeggia il mese da brivido per eccellenza con un calendario fitto di eventi, che si aprirà il 4 e 5 ottobre 2025 con ingresso gratuito per i bambini,.Quest’anno tra le numerose novità anche un tributo al personaggio del momento, ovvero Mercoledì Addams. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: halloween - anti

Halloween a Zoomarine formato famiglia: cinque «regni» per i più piccoli e tre aree horror per gli adulti. Live Luli Pumpìn - «Welcome Halloween» a Zoomarine: cinque regni tematici per vivere in allegria la (non) paura, tre aree horror per adulti, ma anche show di Luli Pampìn il 29 ottobre, musical e magia per un 31 ottobre ... Riporta roma.corriere.it

Halloween show tra paura e divertimento a Zoomarine - Zoomarine festeggia Halloween con esperienze live da brividi, show mozzafiato, ma anche l’incontro con la ciurma maledetta, i percorsi horror e il laboratorio delle zucche. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Anti Bullismo Zoomarine