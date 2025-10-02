Halloween allo Zoo d' Abruzzo per grandi e piccoli

Tre giorni per festeggiare Halloween, allo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni, in un appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Venerdì 31 ottobre, dalle 15 alle 20, sarà possibile una visita notturna degli animali, mentre sabato 1 e domenica 2 novembre, la struttura sarà aperta dalle 10 alle 17. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: halloween - abruzzo

SPECIALE HALLOWEEN E OGNISSANTI IN ABRUZZO Hotel Alisma - Alfadena (AQ) ? 2 Notti in Mezza Pensione o Pensione Completa da soli 289€ a coppia! Clicca qui per dettagli sulla promozione https://tinyurl.com/y7jyx2f9 Per info & Prenota Vai su Facebook

Evento imperdibile per Halloween: se passi dall’Abruzzo recati qui e rimarrai incantato dalla magia - Halloween si avvicina e non puoi perderti un evento in Abruzzo: allo Zoo di Rocca San Giovanni ci sarà una festa magica! Si legge su abruzzo.cityrumors.it

Festa di Halloween allo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni - Martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre, allo Zoo d'Abruzzo di Rocca San Giovanni c'è una festa per Halloween. Scrive chietitoday.it