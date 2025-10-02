Halloween 2025 a Tarquinia torna Le vie dell’horror
Tarquinia, 2 ottobre 2025 – Il centro storico di Tarquinia farà da scenario alla notte più spaventosa dell’anno. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 17,30, torna “ Le vie dell’horror”, l’attesissimo evento di Halloween c he promette emozioni forti e atmosfere da brivido. Un percorso rinnovato di oltre 1,5 km condurrà i visitatori tra vicoli, piazze e scorci medievali popolati da scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e creature terrificanti che prenderanno vita grazie a centinaia di figuranti. Nuove scenografie curate nei minimi dettagli e suggestivi giochi di luci e suoni renderanno l’esperienza ancora più immersiva, trasformando Tarquinia in un palcoscenico spettrale unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
