Hair oiling ho provato il rituale ayurvedico che spopola su Tik Tok ma che esiste da oltre 3mila anni
Vi porto con me a fare questo trattamento che tra oli leggendari, massaggi energici e risveglio dei chakra, mi ha donato una chioma più bella e una mente più libera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: hair - oiling
Settembre è il mese in cui i capelli cadono di più… ma con la giusta routine puoi prevenire e rinforzare la chioma! Ecco i 5 step fondamentali: 1. Esfoliazione della cute 2. Impacchi di erbette rinforzanti e nutrienti 3. Hair-oiling e massaggio 4. Leave-in quoti - facebook.com Vai su Facebook
Dagli step da seguire a quali prodotti avere: come si fa l'hair oiling, la beauty routine per i capelli - Capelli splendenti, folti, sani e forti: tutti noi sogniamo di sfoggiare una chioma favolosa e bellissima. Come scrive dilei.it