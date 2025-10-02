Hackathon la Nasa Space Apps Challenge sbarca per la prima volta in Vaticano
Il prossimo 4 e 5 ottobre, per la prima volta nella sua storia, la Città del Vaticano ospiterà una tappa del NASA International Space Apps Challenge, il più grande hackathon al mondo promosso dalla NASA e da altre 14 agenzie spaziali internazionali. L’evento, che si svolgerà a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana a Piazza della Pilotta 4, non è solo una competizione di programmazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee. Scienziati, designer, programmatori e innovatori sono invitati a collaborare per trovare soluzioni creative e innovative utilizzando i dati open source forniti dalle agenzie spaziali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
