Ha toccato la nipote di 5 anni 67enne ammette le molestie alla nuora ma nega le violenze sulla bimba

Ammette le molestie nei confronti della nuora, ma respinge con fermezza di aver toccato nelle parti intime la sua nipotina. Il 67enne accusato di violenza sessuale su minori non si è presentato in udienza ma ha depositato una memoria difensiva nella quale si scusa per aver mandato messaggi compromettenti e fotografie delle sue parti intime alla compagna del figlio, africana di 39 anni: “Avevo perso la testa”, ha scritto. Ma afferma di volere molto bene ai suoi nipoti e di non aver mai nemmeno pensato di poter fare del male alla bambina, di soli 5 anni. Tutto era partito da uno strano comportamento della piccola che nell’estate del 2022, di ritorno da una lunga vacanza in camper con i nonni, mentre la mamma le stava facendo il bagno si era messa le manine a protezione delle parti intime, chiedendo di non essere lavata lì perché il nonno le aveva fatto male toccandola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Ha toccato la nipote di 5 anni”, 67enne ammette le molestie alla nuora ma nega le violenze sulla bimba

