L’aria si è squarciata in un istante di orrore e violenza cieca. Non è stato solo il rumore sordo e metallico dell’impatto a rompere la quiete della mattinata, ma il grido soffocato di una madre. Stava semplicemente camminando, spingendo con cura la carrozzina che custodiva il suo tesoro più grande, quando la vita le è piombata addosso sotto forma di un’automobile. La forza d’urto è stata terrificante: la donna è stata sbalzata via, finendo per sfondare il parabrezza dell’auto come un fantoccio inerme. La piccola carrozzina si è rovesciata, e la sua occupante, una neonata di soli quattro mesi, è stata catapultata sull’asfalto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ha sfondato il parabrezza con il corpo”. Investite mamma e neonata: è tragedia in Italia