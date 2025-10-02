Ha portato Penny dal medico | Alessandra Amoroso e la figlia cos’è successo
Personaggi tv. – Alessandra Amoroso è diventata mamma a settembre e, da quel momento, la sua vita è stata letteralmente sconvolta in senso decisamente positivo! La cantante salentina, dopo aver annunciato la nascita di Penelope Maria sui social, è riuscita a tenere lontani i riflettori dalla sua bimba. Almeno fino ad oggi, quando una foto ha scatenato la curiosità di tutti i fan (e dei più implacabili curiosoni del web). . Nessun selfie strategico o post “spontaneo” su Instagram, attenzione: questa volta la protagonista dello scatto è la piccola Penelope, immortalata insieme alla mamma nello studio di un osteopata romano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: portato - penny
“Ha portato Penny dal medico”. Alessandra Amoroso e la figlia dall’osteopata: cosa è successo
"Ha portato Penny dal medico". Alessandra Amoroso e la figlia neonata nello studio, cosa è successo (FOTO) - facebook.com Vai su Facebook