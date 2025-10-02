Ha leso il decoro della professione L’ex assessore accusato di omicidio sospeso da avvocato per tre anni

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VOGHERA (Pavia) Per tre anni Massimo Adriatici non potrà esercitare la professione di avvocato. Lo ha deciso il Consiglio di disciplina di Milano che ha sospeso il legale ed ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, ucciso da un colpo di pistola la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi. Secondo il Consiglio, Adriatici ha "compromesso l’immagine della professione forense". Al momento la sanzione non è definitiva: l’ex assessore, può presentare ricorso e il Consiglio nazionale forense si potrà esprimere. Nell’attesa Adriatici può continuare a fare l’avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ha leso il decoro della professione l8217ex assessore accusato di omicidio sospeso da avvocato per tre anni

© Ilgiorno.it - "Ha leso il decoro della professione". L’ex assessore accusato di omicidio sospeso da avvocato per tre anni

In questa notizia si parla di: leso - decoro

Massimo Adriatici a processo per omicidio, sospeso dall’ordine degli avvocati: “Leso il decoro della professione”

ha leso decoro professioneMassimo Adriatici a processo per omicidio, sospeso dall’ordine degli avvocati: “Leso il decoro della professione” - sceriffo leghista di Voghera Massimo Adriatici, a processo per la morte di Younes El Boussettaoui con l’accusa di omicidio volontario ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Leso Decoro Professione