Ha già un altro Uomini e Donne Martina dimentica Ciro con il famoso della tv

La storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha deciso di comunicare ufficialmente la separazione attraverso un comunicato congiunto diffuso sui social. Entrambi hanno parlato di un "viaggio intenso ma senza lieto fine", ribadendo che tra loro resteranno rispetto e stima reciproci, ma che la strada percorsa insieme si è ormai conclusa. Un annuncio che ha sorpreso molti fan, visto che i due sembravano solidi anche dopo l'esperienza televisiva. L'ex tronista, che dopo la partecipazione a Temptation Island aveva accettato la proposta di Maria De Filippi di salire sul trono, aveva scelto proprio Ciro al termine del suo percorso, preferendolo al rivale Gianmarco Steri.